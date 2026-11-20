Над 20 000 събития са организирани и 290 000 души участват в тазгодишното издание на Националния ден на четенето, предава БТВ.

Днес отбелязваме Националния ден на четенето в България. Инициативата се провежда за първи път през 2023 г., като целта е да се срещнат читатели и автори.

В София местата, които участват, са над 400, сред които е и Столичната библиотека.

„Напълно вярвам в това, че четенето може да преобърне света и самото мислене на даден човек. Зависи как той иска да го направи. Ако няма желание няма как да станат тези неща“, казва Кристиана Петрова, книжар.