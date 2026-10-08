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България представя съвременната си литература на Франкфуртския панаир на книгата

България представя съвременната си литература на Франкфуртския панаир на книгата

Страната участва за 19-и път с национален щанд

България представя съвременната си литература и книгоиздаване на 78-ото издание на Франкфуртския панаир на книгата, който отвори врати на 7 октомври във Франкфурт на Майн.

Страната участва за 19-и път с национален щанд, организиран от Асоциация „Българска книга“ (АБК) с финансовата подкрепа на Министерството на културата, съобщават от екипа на АБК.

Българският национален щанд е разположен в зала 3.1, B19.

Официалното откриване беше направено от Йорданка Фурнаджиева от Асоциация „Българска книга“ и Диана Попова, генерален консул на Република България във Франкфурт на Майн. На откриването присъстваха български издатели, автори, литературни агенти и преводачи, представители на международни партньорски организации и професионалисти от книгоиздателския сектор.

На националния щанд е представена селекция от актуални заглавия на български издателства – художествена и нехудожествена литература, детски книги, отличени и номинирани издания и книги в превод. Част от облика на щанда е и поезията на Биньо Иванов.

Културната и професионалната програма на Българския национален щанд започна още в първия ден. 

Българският щанд посрещна около 20 представители на международния книжен сектор.

Програмата продължава през следващите дни със срещи, разговори и професионални дискусии с участието на български автори и представители на книжния сектор. Част от българското присъствие излиза и извън националния щанд.

На 9 октомври от 16:00 ч. на Румънския национален щанд писателката Елена Алексиева ще участва заедно с румънския писател Богдан-Александру Станеску в разговора Stories Across the Danube: Memory, Place and Translation („Истории отвъд Дунав: памет, място и превод“). Модератор ще бъде писателката Дана Григорча.

Същата вечер от 19:00 ч. Елена Алексиева ще се срещне с българската общност във Франкфурт в Генералното консулство на Република България. Разговорът с писателката ще бъде воден от Светлозар Желев.

На 11 октомври от 16:00 ч. на Dialogue Stage във Foyer 4.0 писателката Рене Карабаш ще разговаря с гръцкия писател и преводач Христос Астериу в рамките на българо-гръцката дискусия Transforming Research into Fiction. Тя ще бъде посветена на пътя от проучването и документалния материал към художествения разказ и на начините, по които фактите, изследването и емоцията намират място в литературата.

Наред с културната програма Българският национален щанд е пространство за професионални срещи с издатели, литературни агенти и международни организации. Целта е не само представянето на актуалното българско книгоиздаване, но и създаването на нови контакти, възможности за превод и обмен на права и дългосрочни международни партньорства.

Участието на Асоциация „Българска книга“ във Франкфуртския панаир на книгата продължава до 11 октомври 2026 г.

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