Небостъргач във финансовия квартал на саудитската столица Рияд е станал мишена на „терористична атака“, съобщи във вторник водената от Саудитска Арабия коалиция, която воюва срещу подкрепяните от Иран йеменски хути. От обединението уточниха, цитирани по Ройтерс, че компетентните органи вече работят по случая, но не предоставиха повече подробности.

Бунтовническата групировка на хутите, която контролира по-голямата част от Западен Йемен, включително столицата Сана, обстрелва саудитски летища и петролна инфраструктура, откакто замразената гражданска война в Йемен пламна отново през юли като верижна реакция от конфликта между САЩ и Иран.

На терен групировката завзе обширни територии от подкрепяното от Рияд и международно признато правителство, базирано в Аден, принуждавайки го да предприеме мащабно отстъпление през този месец.

Ударът от вторник е поредният инцидент срещу ключови обекти в саудитската столица. По-рано този месец най-високият небостъргач в Рияд – в който се помещава централата на саудитския суверенен фонд – беше поразен при въздушна атака на хутите, причинила материални щети, но без жертви и пострадали. На 8 ноември бунтовниците удариха и сградата на държавната петролна компания „Арамко“ (Aramco) в града.