Британската полиция задържа двама мъже по подозрение за кражба с взлом и незаконно проникване в извънградската резиденция на принц Уилям и принцесата на Уелс Катрин, съобщиха от полицията в графство Норфолк.

Тревогата е подадена малко преди 18:00 ч. местно време в понеделник след сигнал за подозрителна активност на територията на кралското имение „Сандрингам“ в Източна Англия. В мащабната операция по претърсване на периметъра са се включили полицейски патрули, специализирани екипи със следови кучета, дронове и хеликоптер.

Двамата заподозрени са заловени още на територията на имението и остават в ареста. Властите уточняват, че по време на пробива в сградата не е имало никого. Обект на нахлуването е била резиденцията „Анмър Хол“ – имение с десет спални, което покойната кралица Елизабет II подарява на Уилям и Катрин като сватбен подарък през 2011 г. Семейството ползва имота за почивки, докато основното им жилище се намира в района на замъка „Уиндзор“.

От офиса на принц Уилям отказаха коментар по случая, придържайки се към традиционната политика да не се обсъждат въпроси, засягащи сигурността на кралското семейство.

Инцидентът попълва поредицата от пробиви в охраната на британската монархия. През 2024 г. нарушители успяха да преодолеят загражденията на имението „Уиндзор“, докато принц Уилям и семейството му се намираха в непосредствена близост. В историята обаче най-емблематичен остава случаят от юли 1982 г., когато Майкъл Фейгън прониква в Бъкингамския дворец и стига чак до спалнята на кралица Елизабет II.