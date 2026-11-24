Максималната месечна стойност на ваучерите ще достига 200 евро и ще се облага сумата над 102,26 евро със 7% данък. Тези промени в прие в Закона за корпоративното подоходно облагане Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на второ четене, съобщава в. "24 часа".

Максималната годишна квота за ваучери за храна се увеличава на 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 година.

С промените данък уикенд се вдига от 3 на 7%, въвежда се данък свръхпечалба от 33% за банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, дружества за бързи кредити, търговски вериги с годишен оборот над 25 млн.евро.

ТАРАЛЕЖ припомня, че ГЕРБ-СДС предложи промени в пакета "Данъчни закони" към държавния бюджет за 2027 г., с които да отпаднат част от предвидените от правителството данъчни увеличения по-рано този месец.