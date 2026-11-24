Съдът остави в ареста 28-годишен мъж за хулиганство в Стара Загора
Според прокуратурата обвиняемият нападал клиенти, чупил инвентар и отправял заплахи към персонала на заведение
Районният съд в Стара Загора наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на 28-годишен мъж, обвинен в хулиганство и отправяне на заплахи, съобщиха от Апелативната прокуратура в Пловдив.
Срещу мъжа с инициали П. М. са повдигнати обвинения за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, в периода от 20 август до 17 ноември 2026 г.
Според прокуратурата обвиняемият често посещавал питейно заведение в Стара Загора. На 17 ноември той отказал да напусне обекта след края на работното време и настоял сервитьорите да продължат да работят единствено заради него.
Впоследствие мъжът започнал да буйства, удрял клиенти с ръка и със стол, чупил инвентара на заведението, обиждал и заплашвал персонала.
Заради поведението му бил подаден сигнал в полицията.
Районният съд в Стара Загора определи най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемия - "задържане под стража".