Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент категорично осъди решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев. Това се посочва в официална позиция на европейската формация, разпространена от пресцентъра на "Продължаваме Промяната".

Според "Обнови Европа" решението създава опасен прецедент, при който отсъствието на избран кмет по време на задържане, определено впоследствие от съда като незаконно, се използва като основание за прекратяване на мандата му.

От групата заявиха, че ще поставят въпроса пред европейския комисар по въпросите на демокрацията, правосъдието и върховенството на правото Майкъл Макграт.

"Обстоятелствата около това решение повдигат сериозни въпроси относно пропорционалността, демократичната отчетност и върховенството на правото", заяви председателят на "Обнови Европа" Валери Айе.

Според нея отстраняването на избран кмет заради отсъствие от работа през период, в който е бил задържан, изисква особено внимателна проверка.

Айе призова Европейската комисия да следи развитието на случая, да поиска разяснения от българските власти и да оцени последиците за върховенството на правото. Тя подчерта, че демократичният избор на гражданите на Варна трябва да бъде зачетен.

Остра позиция изрази и ръководителят на българската делегация на ПП в Европейския парламент Никола Минчев.

"Дронове потапят кораби край Варна, а изборните органи са заети да броят дните отпуск на кмета - дни, които той прекара в задържане, обявено за незаконно", коментира Минчев.

Според него решението има по-широки политически последици от отстраняването на един кмет.

"Целта им е да отчуждят гражданите от собствената им държава и да им покажат, че властта следва свои собствени правила, а не здравия разум", заяви евродепутатът.

Припомняме, че на 23 ноември ОИК - Варна реши да прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев и да анулира удостоверението му за избран кмет.

Решението беше взето с 20 гласа в подкрепа от 26 присъстващи членове на комисията. То е свързано със сигнали относно ползваните от Коцев отпуски през 2025 г., когато той беше задържан под стража.

От "Обнови Европа" настояват случаят да бъде разгледан и на европейско равнище, като поставят въпроса за защитата на демократично избраните представители на местната власт.