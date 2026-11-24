Румъния и Армения сключиха споразумение за стратегическо партньорство, съобщиха от президентската администрация в Букурещ, цитирано по БТА. Документът беше парафиран по време на официална среща между румънския държавен глава Никушор Дан и арменския министър-председател Никол Пашинян в двореца „Котрочени“.

След разговорите на четири очи и в пленарен формат президентът Дан подчерта пред медиите, че стабилността в региона на Кавказ е от пряк интерес за Румъния. Той декларира категоричната подкрепа на Букурещ за Ереван на всеки етап от диалога на Армения с Европейския съюз.

В отговор Никол Пашинян определи Румъния като „врата към Европейския съюз“. Арменският премиер акцентира върху необходимостта от по-тясно сътрудничество между двете страни в областта на икономиката, културата и регионалната сигурност.

В рамките на преговорите в „Котрочени“ делегациите начертаха перспективите пред двустранния търговски обмен и обсъдиха актуалните процеси и усилията за траен мир в Южен Кавказ.

Визитата на Пашинян е историческа, тъй като бележи първото посещение на арменски премиер в Румъния от 2011 г. насам. Тя се осъществява броени дни преди 17 декември, когато двете държави ще отбележат 35 години от установяването на дипломатически отношения.

Официалната програма на арменския министър-председател в румънската столица продължава с разговори с премиера Лука Никулеску и с председателя на Сената Мирча Абрудян.