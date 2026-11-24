В катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч се състоя опелото на Ловчанския митрополит Гавриил. В словото си след траурната служба българският патриарх Даниил отдаде почит на архиерея и открои приноса му за монашеския живот и духовното образование.

Патриархът припомни, че на 1 февруари тази година се навършиха 25 години от началото на служението на митрополит Гавриил начело на Ловчанската епархия. През тези години той е помогнал за възраждането на манастирския живот и е ръкоположил много свещенослужители. По негова инициатива в Ловеч е създадено училище „Свети Седмочисленици“ – първото общообразователно основно училище в страната под егидата на Българската православна църква.

Даниил припомни и личните дарения на митрополита за благотворителни каузи и за изграждането на катедралния храм, в който се състоя опелото. Патриархът изказа съболезнования на духовенството и вярващите в Ловчанската епархия, както и на близките на митрополит Гавриил.

„Вечна и блажена да бъде паметта му!“, завърши словото си патриарх Даниил.