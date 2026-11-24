За Ловчанския митрополит Гавриил може да се говори много - един образцов архиерей, също така един образцов монах. Това каза пред журналисти в Ловеч избраният за наместник на овдовялата Ловчанска епархия Врачански митрополит Гавриил преди началото на светата литургия, оглавена от него. Тя се отслужва в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в съслужение със свещеници от светата обител.

„Нашият митрополит Гавриил беше една значима фигура в Българската православна църква (БПЦ). Ще бъде запомнен като много деен архиерей - и в качеството му на епархийски архиерей в Ловчанска митрополия, така също и в Светия синод на БПЦ. Знаем, че той беше дълги години председател на Висшия църковен съвет, от друга страна, беше председател на Културно-просветния отдел към Светия синод“, посочи владиката.

Той каза още, че са известни трудовете на митрополит Гавриил като архипастир на Ловчанска епархия - приносът му към храмостроителството, просветното дело, развитието на издателската дейност, както и че по негова инициатива е открито първото частно училище в България, в което наред с общообразователните предмети усилено се изучава и вероучение.

Врачанският митрополит Григорий изрази надеждата си Бог да насочи избирателите да изберат достоен наследник на Ловчанския владика, на когото ще бъде трудно, защото ще трябва да надгражда всичко направено до момента. Но се надяваме с Божията помощ нещата да продължат в положителна посока, да се надгражда, да се продължи този път, който той начерта със своя живот, добави архиереят.

Той обясни, че след днешния ден ще започне организацията на извършване на избора на нов Ловчански митрополит. Уставът гласи, че до три месеца трябва да бъде проведен изборът за нов митрополит.

Трябва в заседание на епархийския съвет да се вземе решение да се поиска от Светия синод съставяне на такава листа, която да бъде предоставена на вниманието на епархийските избиратели“, каза наместникът на овдовялата Ловчанска епархия.

В 11:00 ч. в катедралния храм в Ловеч започва опелото за Ловчанския митрополит Гавриил. То ще бъде отслужено от българския патриарх Даниил, от архиереи от Светия синод и от епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия.

Погребението ще се извърши в двора на храма „Св. Троица“, Ловеч, където е и сградата на Ловчанската света митрополия.