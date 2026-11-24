Новият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да признае съществуващите проблеми в съдебната система и да работи за по-голяма прозрачност. Около тази позиция се обединиха избраните от парламентарната квота членове на съвета проф. Екатерина Салкова-Гетова и Петьо Славов в ефира на „Здравей, България“.

„Всички очакваме новият състав на ВСС вече да си отвори очите. Няма да ни е лесно, но се надяваме поне в този състав да има консенсус, че всички неправди трябва да бъдат решени“, заяви Салкова-Гетова.

Петьо Славов определи като положителен знак публичната процедура за избор на представители на парламентарната квота. По думите му конкурсът е продължил три месеца, като информацията за кандидатите е била достъпна за гражданите.

„Всеки един от нас ще декларира добри намерения, но делата са тези, които ще ни очертаят какви сме всъщност“, коментира той.

Една от първите стъпки на новия състав ще бъде да направи оценка на работата на досегашния ВСС. Според Салкова-Гетова реална промяна е възможна само ако проблемите бъдат открито признати и се гарантира прозрачност в работата на съдебната власт.

Казусът с градския прокурор на София

Двамата коментираха и случая с градския прокурор на София Емилия Русинова. Салкова-Гетова заяви, че би подкрепила дисциплинарното ѝ отстраняване, ако бъдат установени доказателства за нарушения.

Тя подчерта, че фактът на съвместни пътувания с Петьо Петров, известен с прякора Еврото, сам по себе си не е достатъчен, за да се приеме наличие на дисциплинарно нарушение.

От своя страна Славов заяви, че ВСС не трябва да се намесва в правомощията на прокуратурата, а да създава необходимите условия за нормалното функциониране на съдебните институции.

Какъв трябва да бъде следващият главен прокурор?

Изборът на нов главен прокурор също беше сред обсъжданите теми. Според Салкова-Гетова кандидатът трябва да бъде почтен професионалист с висока правна подготовка, култура и възпитание, без прекомерно его.

По отношение на споменаваното име на Иван Демерджиев тя уточни, че е чувала за евентуалната му кандидатура единствено от медиите и не смята, че подобен сценарий е вероятен, докато той заема министерски пост.

Славов акцентира и върху предстоящия избор на председател на Върховния административен съд. Салкова-Гетова допълни, че бъдещият главен прокурор трябва да бъде пример за професионализъм и почтеност, тъй като личното му поведение оказва влияние върху цялата прокурорска общност.

Притеснения за следенето на магистрати

В разговора беше засегната и информацията за използване на специални разузнавателни средства спрямо магистрати, чиито резултати впоследствие не са били използвани в съдебни производства. Беше поставен и въпросът дали събраната информация може да е послужила за оказване на натиск или създаване на компромати.

Салкова-Гетова заяви, че подобни данни трябва да бъдат оповестявани внимателно и прецизно, така че да не се уронва доброто име на магистратите.

Славов определи информацията за подслушвани и следени представители на съдебната власт като тревожна. Той припомни, че сред основните задължения на ВСС е да гарантира независимостта на магистратите.

„Аз ще настоявам за един главен прокурор, който да произведе позитивни очаквания в обществото“, заяви Славов.