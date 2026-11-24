За втора поредна сутрин трафикът в Пловдив е сериозно затруднен заради експериментална организация на движението, при която светофарите на натоварени кръстовища се изключват, а регулирането се поема от пътни полицаи, пише NOVA.

Тази сутрин дълга колона от автомобили се образува по бул. „Руски“ в района на Търговската гимназия, където движението на кръстовището с ул. „Гладстон“ се контролира от униформени служители.

Още в понеделник сериозни задръствания блокираха южните квартали на града. Най-тежко беше положението в район „Коматево“, откъдето според шофьори излизането с автомобил е отнемало около час.

Водачите определят ситуацията като изключително тежка и признават, че се налага да променят навиците си, за да избегнат натоварения трафик.

„Ужасно е. Трафикът в Пловдив е ужасен. Сутрин гледам преди 7:00 часа да пътувам из Пловдив, понеже след 7:00 часа става ужас. Придвижването е много трудно“, разказва шофьорка.

Други участници в движението също сигнализират за продължително чакане по кръстовищата. По думите на един от водачите в района на „Коматево“ автомобилите навлизат едновременно в пресечките и блокират движението от по-малките улици. Изчакването на отделни светофари достига 20–30 минути, а преминаването по Коматевско шосе може да отнеме допълнително между половин и един час.

Друга шофьорка споделя, че понякога чака близо 40 минути на кръстовищата, а цялото ѝ пътуване до дома продължава около час.

От „Пътна полиция“ обясниха, че новата организация е експериментална и цели да подобри пропускателната способност и безопасността в часовете с най-интензивно движение.

„Целта ни е да предложим организация, при която в пиковите часове движението в Пловдив да бъде по-безопасно и по-подредено“, заяви старши инспектор Иван Тончев от сектор „Пътна полиция“.

По думите му решението е продиктувано от голямото натоварване по основните пътни направления и интензивния трафик както на леки, така и на товарни автомобили.

Засега експериментът се прилага само сутрин между 7:30 и 9:00 часа. От полицията уточняват, че е необходим период от поне един месец, за да бъдат събрани достатъчно данни и да се оцени ефектът от промените.

Организацията ще бъде преразглеждана поотделно за всяко кръстовище, като на местата, където не дава очакваните резултати, мярката ще бъде прекратена.