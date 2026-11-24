След кратко затопляне в края на седмицата предстои рязко застудяване. В събота се очаква сняг, а от неделя до вторник включително в София са възможни ледени дни, в които дори максималните температури няма да надхвърлят 0 градуса. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

Минималните температури в столицата може да се понижат до минус 5 – минус 7 градуса. По думите на проф. Рачев подобно застудяване е обичайно за края на ноември. Той припомни, че първата трайна снежна покривка в София обикновено се образува между 28 и 30 ноември. Сняг може да прехвърчи в столицата и в четвъртък сутринта.

Преди застудяването вятърът ще се обърне от северозапад на юг-югоизток и температурите ще се повишат. В петък се очакват валежи от дъжд, които на места може да достигнат 10–15 литра на квадратен метър.

След преминаването на топъл фронт към България ще се насочи средиземноморски циклон, а от север ще нахлуе студен въздух. От взаимодействието между въздушните маси ще зависи колко интензивни ще са валежите.

Прогнозите за неделя засега се разминават. Европейският модел не предвижда значителни валежи над страната, докато американският показва по-обилни снеговалежи. Според проф. Рачев развитието ще зависи от разположението и силата на антициклона над Европа и от активността на средиземноморския циклон.

В района на Боровец затоплянето и дъждовете в четвъртък и петък временно ще стопят снега от последните дни. След това се очакват нови снеговалежи, които може да продължат до понеделник, като постепенно ще отслабват. Над 1500 метра надморска височина зимата ще се установи трайно, прогнозира климатологът.