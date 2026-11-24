Кметът на Карнобат Георги Димитров определи като огромна загуба за града смъртта на 62-годишната Маргарита Паскалева, директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя загина при катастрофа на АМ „Тракия“, след като автомобилът ѝ беше ударен отзад от джип, който според информация на NOVA се е движел с 251 км/ч.

„Това е скорост за Формула 1, не за магистрала. Тя е много над разрешената. Ние знаем какъв е пътят до Бургас – постоянно е в ремонт. Там и разрешените 140 км/ч са много“, каза Димитров в ефира на „Здравей, България“.

Кметът е познавал лично Паскалева. Той разказа, че е научил за катастрофата около 40 минути след удара от началника на районната противопожарна служба. „Показа ми личната ѝ карта, която бяха намерили в колата. За съжаление, трябваше да потвърдя, че става въпрос за нея“, каза Димитров.

Той е минавал няколко пъти покрай мястото на катастрофата след 9 ноември. По думите му видимите следи от спиране са били около пет метра. Димитров посочи, че водачът на джипа е на 66 години. „Не знам как си е позволил да кара с такава скорост. Почерни едно семейство“, заяви кметът.

Димитров описа Паскалева като уважаван и обичан човек. „Тази година отново стана директор на годината и получи почетна грамота от Министерството на образованието. На погребението имаше над 200 души, но и 2000 да бяхме, няма да я върнем“, каза той.

На шофьора на джипа е повдигнато обвинение. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас. Очаква се съдът да разгледа мярката му за неотклонение на 25 ноември, а прокуратурата ще поиска той да остане в ареста.