Двама души са загинали, а други 22-ма са ранени при руска атака срещу украинския град Запорожие през изминалата нощ. Сред пострадалите има и две деца, съобщи представителят на Запорожкия регионален отбранителен съвет Иван Федоров в Telegram, цитиран от Ройтерс.

В публикацията си Федоров е споделил снимки на засегната жилищна сграда с изпочупени прозорци и отломки, разпръснати около нея.

По-рано областният управител Михайло Семикин предупреди за възможността под разрушенията да има затрупани хора. При атаката са нанесени щети по жилищни апартаменти, частни имоти, транспортна инфраструктура и автомобили.

Междувременно руската агенция Интерфакс, позовавайки се на Министерството на отбраната в Москва, съобщи за удари по центрове за управление на безпилотни летателни апарати, сателитни терминали Starlink и други военни обекти в Сумска област. Според руското военно ведомство при операцията е загинал един украински военнослужещ.