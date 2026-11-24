Полша и Южна Корея съобщиха за навлизане на чуждестранни военни самолети и дронове в техните въздушни пространства или зони за противовъздушна отбрана. Информацията беше разпространена от Ройтерс.

Полските въоръжени сили съобщиха в социалната мрежа Екс, че руски безпилотен апарат за кратко е навлязъл във въздушното пространство на страната по време на нощна атака срещу западната част на Украйна.

Военните са получили разрешение да свалят дрона, но впоследствие той е променил курса си и се е насочил обратно на изток. След оценка на възможния риск за цивилното население и последиците от използването на оръжие е взето решение да не бъде предприемано сваляне.

Инцидентът се случва на фона на засилени опасения за сигурността на източния фланг на НАТО. В петък три руски ракети Х-101 паднаха на полска територия, съобщи прокуратурата. В отговор Алиансът обяви, че ще изпрати в Полша самолет АУАКС, оборудван със система за ранно предупреждение.

Междувременно в Южна Корея беше издадено и впоследствие отменено предупреждение за евакуация на жителите на остров Улъндо, разположен край източното крайбрежие на страната. Първоначалната информация на Министерството на вътрешните работи и сигурността беше, че руски военен самолет е навлязъл във въздушното пространство на страната.

Сигналът е разпространен в 7:52 ч. местно време (00:52 ч. българско време), но е отменен само три минути по-късно. На жителите е било препоръчано да потърсят укритие в подземни съоръжения или в защитени помещения в сградите.

Впоследствие южнокорейските власти промениха първоначалната си оценка, като посочиха, че самолетът вероятно е бил севернокорейски. Според агенция Йонхап предупреждението за предполагаемо навлизане на севернокорейски самолет е било издадено погрешно за кратко от местните власти.

Отделно от това южнокорейската армия съобщи, че е вдигнала изтребители във въздуха.

По данни на Обединения комитет на началник-щабовете южнокорейските военни са проследили руските самолети, а изпратените изтребители са извършили тактически маневри с цел предотвратяване на евентуален инцидент.

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана е определен район, в който държавите следят и идентифицират приближаващи се летателни апарати, за да могат да реагират при потенциална заплаха. Тя не е равнозначна на националното въздушно пространство.

Остров Улъндо, чието население е около 9000 души, вече е бил обект на подобни тревоги. През 2022 г. Северна Корея изстреля над 20 ракети в морето на фона на напрежението между двете държави. Една от тях се насочи към района на острова, задейства сирените за въздушна тревога и принуди местните жители да потърсят убежище.