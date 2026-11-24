Маурисио Почетино няма да разполага със сериозен финансов ресурс за подсилване на Манчестър Юнайтед през зимния трансферен прозорец. Според информация на Daily Mail бюджетът на „червените дяволи“ ще бъде значително под 50 милиона паунда. Причината за ограниченията са финансовите правила на Висшата лига. Очакванията са Юнайтед да привлече най-много двама нови футболисти през януари, като единият от трансферите може да бъде осъществен чрез наем.

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Новият мениджър ще трябва да даде приоритет на най-проблемните зони в състава. Според информацията от Острова „червените дяволи“ искат да привлекат ляв бек, а Почетино би желал да подсили и нападението. Нуждата от нов централен защитник също е сред основните теми след тежкото поражение от Ливърпул с 0:4 в дебюта на аржентинеца.

Финансовите ограничения обаче поставят сериозна дилема пред ръководството. Ако Юнайтед иска да привлече повече от двама футболисти, вероятно ще трябва да потърси допълнителни средства чрез продажби или да разчита на сделки под наем. Daily Mail посочва, че не е изключено бюджетът да бъде увеличен, ако опасността от изпадане в Чемпиъншип стане реална. Дори при подобен сценарий обаче клубът ще трябва да подхожда внимателно към разходите.

Ситуацията поставя Почетино под сериозно напрежение още в началото на престоя му на „Олд Трафорд“. Той трябва не само да стабилизира отбора, но и да го направи с ограничени възможности за подсилване през януари.