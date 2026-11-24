Самолет, изпълняващ полет от Мадрид до София, е кацнал аварийно в Барселона тази нощ заради проблем с единия от двигателите, съобщи източник на NOVA, който е бил на борда на машината.

По думите му около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.

По информация на NOVA пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.

„Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън“, разказва източник на Нова телевизия.

Самолетът е бил отклонен към Барселона, където е кацнал, а пътниците са били свалени от борда.

Все още няма официално потвърждение за естеството на техническата неизправност. Не е ясно и кога пътниците ще могат да продължат пътуването си към София.