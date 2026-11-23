Заради увеличеното търсене е изчерпан лимитът за ваучери за храна за тази година, каза пред НОВА главният секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна Таня Обущарова.

"Между 300 и 400 хиляди служители са изложени на риск да не получат социалната придобивка за един или два месеца. През следващата година квотата ще бъде увеличена до 1,5 млрд. евро", посочи тя.

Обущарова каза, че над 850 хиляди служители в България получават ваучери за храна, но част от тях може да останат без тази социална придобивка за месец или два. Причината е изчерпването на годишната квота, която за трета поредна година е в размер на 818 млн. евро.

По думите ѝ между една трета и половината от хората, които получават ваучери, могат да бъдат засегнати. Тя допълни, че квотата представлява максималният размер на ваучерите, които работодателите могат да издадат и предоставят на служителите си в рамките на годината. Въпреки увеличеното търсене, тя не е била актуализирана.