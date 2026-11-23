Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич остана доволен от минималната победа над Дунав Русе в последния мач от 15-ия кръг на Първа лига. Амир Хаджиахметович отбеляза единствения гол в добавеното време на първото полувреме, а гостите потърсиха изравняването в заключителните минути.

Йовичевич похвали организацията на Дунав в защита и призна, че е очаквал труден двубой след паузата за националните отбори. Според него Лудогорец е имал достатъчно възможности да удвои преднината си, а пропуските са оставили резултата открит до края.

“Най-важното беше да вземем трите точки. Минимална победа, но съм щастлив, защото успяхме да изпълним нашия план. Не им дадохме възможности за контраатаки”, заяви Йовичевич пред Диема Спорт.

Наставникът вижда напредък в играта на Лудогорец, макар че според него отборът все още изпитва трудности в отделни периоди от мачовете. Той изтъкна, че запазената суха мрежа срещу Дунав ще даде увереност на футболистите му.