Европейско финансиране за работодатели, които искат да наемат безработни лица, е на обществено обсъждане
Финансиране, насочено към наемането лица от уязвимите групи и малцинствата е на обществено обсъждане
За обществено обсъждане е публикувана процедура „Подобряване на достъпа до трудова заетост и активиране за включване на пазара на труда – ВОМР“ (BG05SFPR002-1.037) по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г. (ПРЧР), посочиха на сайта си от Областния информационен център - София. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 2 556,46 до 204 516,75 евро.
Средствата ще са насочени към работодатели, включително общини, както и неправителствени организации (сдружения и фондации), регистрирани на територията на допустима Местна инициативна група (МИГ). За кандидатите, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), е поставено условие да са учредени преди 30 септември 2025 г.
Заложените допустими дейности са активиране, мотивиране, трудово консултиране и кариерно ориентиране, обучения за придобиване и повишаване на уменията и професионалната квалификация, субсидирана заетост или обучение на работното място за период от шест до 12 месеца, осигуряване на ментори за улесняване на включването в устойчива заетост.
Не се изисква съфинансиране от кандидатите.
Процедурата се реализира чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) и обхваща 56 местни инициативни групи с одобрено финансиране по ПРЧР.
МИГ от региона в преход:
- МИГ Ябланица – Правец (Община Правец);
- МИГ Костинброд – Своге;
- МИГ Невестино – Кюстендил – Трекляно – Бобошево – Кочериново – Рила;
- МИГ Струма;
- МИГ Елин Пелин – Горна Малина;
- МИГ Белица – Якоруда;
- МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово;
- МИГ Сливница – Брезник;
- МИГ Самоков.
Крайният срок за изпращане на коментари и становища по проекта е 30 ноември тази година, а крайният срок за изпълняване на проектите е 30 юни 2029.