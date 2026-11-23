За обществено обсъждане е публикувана процедура „Подобряване на достъпа до трудова заетост и активиране за включване на пазара на труда – ВОМР“ (BG05SFPR002-1.037) по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г. (ПРЧР), посочиха на сайта си от Областния информационен център - София. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 2 556,46 до 204 516,75 евро.

Средствата ще са насочени към работодатели, включително общини, както и неправителствени организации (сдружения и фондации), регистрирани на територията на допустима Местна инициативна група (МИГ). За кандидатите, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), е поставено условие да са учредени преди 30 септември 2025 г.

Заложените допустими дейности са активиране, мотивиране, трудово консултиране и кариерно ориентиране, обучения за придобиване и повишаване на уменията и професионалната квалификация, субсидирана заетост или обучение на работното място за период от шест до 12 месеца, осигуряване на ментори за улесняване на включването в устойчива заетост.