Водоподаването в град Кнежа е прекъснато аварийно заради паднало дърво, което е нанесло сериозни щети върху инженерната инфраструктура в района на ул. „Опълченска“, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД – Плевен.

При падането си дървото е прекъснало въздушната електропреносна мрежа, а изтръгнатата му коренова система е повредила подземния разпределителен водопровод, предава БТА.

Считано от 18:00 часа тази вечер до пълното отстраняване на последиците от инцидента е прекъснато водоподаването в целия град, съобщават от дружеството.

Аварийните екипи на „ВиК“ - Плевен са на терен и работят в пълна координация с екипите на електроразпределителното дружество и служителите на МВР за обезопасяване на участъка и отстраняване на аварията в най-кратки срокове. Дружеството ще уведомява потребителите своевременно за хода на ремонтните дейности и възстановяването на услугата.

Оранжев код за силен вятър е обявен в голяма част от Централна и Западна България за днес, а в останалата част от страната има предупреждение за потенциално опасно време – жълт код, заради силен вятър. Предупреждението от втора степен (оранжев код) обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, София-град, както и части от Софийска област, Ямбол, Перник, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали, Велико Търново.