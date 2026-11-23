Войната в Украйна вече се е пренесла в Черно море и създава преки рискове за националната сигурност, гражданите и икономиката на България и региона, както и за продоволствената сигурност извън Европа. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър на „Дондуков“ 2. В разговора участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов, по чиято покана американският дипломат е на посещение у нас.

Според държавния глава овладяването на ситуацията изисква колективни, навременни и ефективни мерки в рамките на ЕС и НАТО. Йотова запозна госта с решенията и предложенията от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) в национален, регионален и съюзнически план. Тя отбеляза, че зачестилите атаки с дронове и безопасността на търговското корабоплаване вече са обсъждани на Срещата на върха на ЕС и в двустранни формати. Като конкретна стъпка за укрепване на Източния фланг президентът посочи надграждането на мерките за засилена бдителност по операцията „Източен страж“ и отново постави въпроса за мораториум върху бойните действия в Черно море.

Българският президент акцентира и върху нуждата от дипломатически усилия за прекратяване на конфликта. По думите ѝ траен и справедлив мир може да бъде постигнат единствено с участието на Украйна и Европейския съюз на масата за преговори.

В хода на разговора Илияна Йотова подчерта необходимостта от по-тясна координация между държавите членки при развитието на европейската отбранителна индустрия, както и от засилено взаимодействие между ЕС и НАТО за гарантиране на общата сигурност.

Двете страни обсъдиха и стратегическото партньорство между България и САЩ. Държавният глава очерта сериозния потенциал за задълбочаване на сътрудничеството в областта на инфраструктурата, високите технологии, изкуствения интелект и енергетиката, като изтъкна ключовата роля на страната ни като център на бъдещи енергийни, транспортни и дигитални коридори.