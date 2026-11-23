Неправилно е предположението, че Румен Радев и Илияна Йотова са поддръжници на руския президент Владимир Путин, заяви социологът Андрей Райчев пред БНР. Той коментира политическите разделения в България, отношенията между управляващите и опозицията и кризата в традиционната десница.

Райчев казва, че подобно убеждение съществува сред част от демократичната общност, която той оценява на около 200–300 хиляди души. Според него именно това възприятие поставя избирателите на ПП-ДБ пред сложна дилема, когато се налага политическо сътрудничество с формацията на Радев.

Социологът обясни, че войната в Украйна е прекъснала логиката на антикорупционното обединение, формирано около протестите през 2020 г., като е задълбочила идеологическите различия между политическите сили.

„По въпроса за Украйна те не се разбрали. Те не могат да се разберат. Там са две противоположни позиции. При това не е Путин – анти-Путин. Едната позиция е: „Трябва да победим Русия“. Другата позиция е: „Няма да можете да победите Русия“, коментира Райчев.