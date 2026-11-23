Андрей Райчев: Неправилно е предположението, че Радев и Йотова са поддръжници на Путин
Основният проблем на опозицията е разделението между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, посочи Райчев
Неправилно е предположението, че Румен Радев и Илияна Йотова са поддръжници на руския президент Владимир Путин, заяви социологът Андрей Райчев пред БНР.
Той коментира политическите разделения в България, отношенията между управляващите и опозицията и кризата в традиционната десница.
Райчев казва, че подобно убеждение съществува сред част от демократичната общност, която той оценява на около 200–300 хиляди души. Според него именно това възприятие поставя избирателите на ПП-ДБ пред сложна дилема, когато се налага политическо сътрудничество с формацията на Радев.
Социологът обясни, че войната в Украйна е прекъснала логиката на антикорупционното обединение, формирано около протестите през 2020 г., като е задълбочила идеологическите различия между политическите сили.
„По въпроса за Украйна те не се разбрали. Те не могат да се разберат. Там са две противоположни позиции. При това не е Путин – анти-Путин. Едната позиция е: „Трябва да победим Русия“. Другата позиция е: „Няма да можете да победите Русия“, коментира Райчев.
По думите му основният проблем на опозицията днес е разделението между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, които представляват два различни политически светогледа.
„Аз нищо дясно не мога да видя в ПП. Виждам модерни леви хора, които имат съответните възгледи“, посочи той.
Социологът смята, че част от представителите на традиционната десница се радикализират заради загубата на политическо влияние. „Защото губят властта! Защото стават непотребни“, заяви Райчев.
Според него на фона на сериозните военни, икономически и миграционни предизвикателства пред Европа противопоставянето на Москва не е достатъчна политическа платформа.
„Дясното трябва идейно да се оформи. Там им е проблемът“, подчерта той.