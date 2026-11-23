Жълт код за силен вятър е обявен за 18 области в България за вторник, 24 ноември, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Очаква се значително застудяване, като сутрешните температури на места ще паднат под нулата.

Предупреждението от първа степен е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Сливен.

В тези райони скоростта на северозападния вятър може да достигне 70 км/ч, а поривите - до 90 км/ч.

През нощта срещу вторник валежите постепенно ще отслабват и спират. От северозапад облачността ще започне да се разкъсва и намалява, като през деня се очакват и слънчеви периоди.

Минималните температури в страната ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, а максималните - между 4 и 9 градуса.

В София се очаква студена сутрин с температури около минус 3 - минус 4 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, а максималната температура ще достигне около 4 градуса. Валежи в столицата не се очакват.

По Черноморието ще продължи да духа силен вятър, а морското вълнение ще достига 3-4 бала.

В сряда, 25 ноември, вятърът постепенно ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнинните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще се понижат до между минус 8 и минус 3 градуса, а максималните ще бъдат между 5 и 10 градуса.

През втората половина на седмицата се очаква нова промяна на времето. Според прогнозата на НИМХ през почивните дни ще нахлуе студен въздух от североизток, а с понижението на температурите дъждът постепенно ще преминава в сняг в редица райони на страната.