Служител на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) загина при израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни от организацията и местните здравни власти.

Жертвата е идентифицирана от медиците като Абдел Ал Хело – жител на анклава, който по време на атаката е изпълнявал работните си ангажименти около воден кладенец в бежанския лагер Джабалия.

Според говорител на UNRWA първоначалната информация показва, че ракетата е поразила улична цел в непосредствена близост до съоръжението, поддържано от екип на агенцията и охранител. От организацията подчертават, че персоналът е извършвал единствено рутинните си дейности по експлоатацията на водоизточника. В отговор на запитване от Ройтерс, израелските военни заявиха, че извършват проверка на обстоятелствата около инцидента.

Случаят се разиграва на фона на крехкото примирие между Израел и „Хамас“, договорено през октомври миналата година с американско посредничество. Макар споразумението да сложи край на мащабните сухопътни и въздушни офанзиви, то не доведе нито до пълно прекратяване на израелските удари, нито до разоръжаване на радикалната групировка.

Статистиката от влизането на примирието в сила до момента отчита най-малко 1600 убити палестинци, сочат данните на контролираното от „Хамас“ здравно министерство в Газа. За същия период израелската армия е загубила петима свои военнослужещи.