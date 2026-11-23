Треньорът на Трабзонспор Томас Райс няма да може да използва двете най-големи летни покупки на отбора срещу ЦСКА в четвъртък. Нападателят Франкулино Джу и крилото Арал Шимшир са с контузии и няма да се възстановят за двубоя.

Националът на Гвинея-Бисау беше привлечен през лятото от Мидтиланд за 25 млн. евро. До момента той има 8 мача за турския клуб, в които е вкарал осем гола, като дори измести Пол Онуачу от титулярното място на върха на атаката.

Турският национал Арал Шимшир също дойде от Мидтиланд, като за него бяха платени 13 млн. евро на датския клуб. Фланговият нападател има 13 мача от началото на сезона за новия си отбор, в които е вкарал един гол.

Аут за двубоя на "Армията" са още Тим Жабол-Фолкарели, както и украинските национали Арсений Батагов и Руслан Малиновски. С травма е и опитният халф Окай Йокошлу.

Очаква се Франкулино, Шимшир и Жабол-Фолкарели да пропуснат и гостуването на Гьозтепе на 29 ноември, след което да са на разположение на Райс.