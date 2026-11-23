Треньорът на Трабзонспор Томас Райс сподели, че не очаква нито един от контузените футболисти в отбора да се завърне в игра за гостуването на ЦСКА в четвъртък. Германският специалист нареди седем поредни победи след успеха с 1:0 над Еюпспор в Суперлигата и се превърна в първия чуждестранен треньор в историята на клуба с подобно постижение.

Райс беше категоричен, че тимът му идва в София, за да спечели точки, тъй като целта е топ 8 в крайното класиране на Лига на конференциите.

„Предстоят ни много мачове и навлизаме в изключително натоварен период. Имаме доста контузени футболисти, което, разбира се, не ни радва. Искаме те да се завърнат възможно най-скоро, но не мисля, че някой от тях ще бъде на разположение до четвъртък, тоест до мача в София“, заяви Райс.

„Както знаете, съставът ни за Европа е малко по-различен. Списъкът с футболистите, на които можем да разчитаме там, не е същият. Въпреки това, когато отидем в София, искаме да покажем възможно най-доброто си представяне и да се върнем с точки. Нашата цел е да завършим сред първите осем в Лигата на конференциите. Всичките ни усилия са насочени към постигането на тази цел“, подчерта германският специалист.