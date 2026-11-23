Индонезийските власти потвърдиха, че най-малко 24 души са загинали при пожара във фабрика за сладкарски изделия, избухнал през уикенда. Това съобщи Ройтерс.

Спасителните операции на мястото на инцидента продължават, като екипите трябва да работят внимателно заради опасността от срутване на повредените конструкции. В неизвестност остават около 30 души, които все още се издирват под останките на сградата.

Първоначално не беше ясен точният брой на жертвите. От руините са били изнесени 24 чувала с човешки останки, но полицията предупреди, че броят им не съответства непременно на броя на загиналите, тъй като в един чувал може да има останки от повече от един човек.

В спасителната операция са включени близо 600 служители на различни аварийни служби и държавни институции. Те претърсват изгорялата фабрика на компанията за сладкарски изделия „Фонуа Агунг Мулия“, разположена в окръг Серанг, на около 50 километра от столицата Джакарта.

Пожарът е избухнал в събота, а овладяването му е отнело на пожарникарите няколко часа. Огънят е бил окончателно потушен в неделя сутринта, съобщиха от полицията.

Президентският съветник по трудовите въпроси Саид Икбал потвърди пред журналисти, че жертвите са 24. Той заяви, че предстои проверка дали във фабриката са били спазвани изискванията за безопасност и че ще потърси обяснение от изпълнителния директор на предприятието.

Според първоначалните данни причината за пожара вероятно е късо съединение в климатична система, посочи Икбал.

Фабриката е част от индонезийската компания „Юнайтед Фемили Фуд“, основана през 1981 г., става ясно от информация на нейния уебсайт. Дружеството произвежда хранителни продукти за местния пазар, осигурява работа на около 5000 души и разполага с централа в Индонезия и четири международни офиса. Компанията обслужва пазар с над 250 милиона потребители.

От дружеството не са предоставили незабавен коментар по случая.