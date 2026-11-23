Най-малко четирима души са загинали, а десет са ранени при саудитски въздушни удари по Ходейда – стратегическо пристанище на Червено море, контролирано от йеменските бунтовници хути. Информацията беше съобщена от Франс прес, позовавайки се на телевизионния канал на подкрепяните от Иран бойци.

Според телевизия „Ал Масира“, свързана с хутите, атаката е била насочена срещу сграда на Държавната телекомуникационна компания. Съобщението беше публикувано в социалната мрежа Екс.

От Франс прес уточняват, че информацията за жертвите не е била потвърдена от независим източник.

След четиригодишно затишие въоръженият конфликт в Йемен се възобнови през юли, отваряйки нов фронт във войната в Близкия изток. Напрежението се засили през септември, когато хутите установиха контрол над крайбрежни райони на Червено море и стратегическия проток Баб ел Мандеб.

Преди това правителствените сили, участващи в коалицията под ръководството на Рияд, се бяха оттеглили от района.