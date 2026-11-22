Левски се завърна на Герена с 4:1 над Локомотив София и оглави класирането

Левски победи Локомотив София с 4:1 в столичното дерби от 15-ия кръг на Първа лига. „Сините“ поведоха в осмата минута след автогол на Райън Бидунга, а Евертон Бала удвои в 34-ата.

Хуан Переа покачи на 3:0 в 56-ата минута, а Майкон отбеляза четвърти гол за домакините в 83-ата. Калоян Костов оформи крайния резултат с глава четири минути по-късно.

С успеха Левски временно излезе начело с 35 точки - една повече от ЦСКА при равен брой мачове. Локомотив остава последен с 9 точки. „Сините“ гостуват на Марсилия в Лига Европа, а Локомотив приема Славия в следващия си шампионатен мач.

Ботев Пловдив и ЦСКА си размениха шест гола в дерби с обрат и червен картон

Ботев Пловдив и ЦСКА завършиха 3:3 в дербито от 15-ия кръг на Първа лига на стадион „Христо Ботев“. Домакините започнаха по-активно и поведоха в 30-ата минута, когато Самуил Цонов засече подаване на Ехидже Укаки. Шест минути по-късно двамата отново комбинираха и Цонов покачи на 2:0.

След почивката ЦСКА обърна хода на мача. Жан-Филип Гбамен намали с далечен удар в 51-вата минута, а шест минути по-късно Жоел Цварц изравни. В 80-ата Леандро Годой се възползва от неразбирателство в защитата на Ботев и изведе гостите напред.

Ботев обаче възстанови равенството още в следващата атака: Алберто Салидо подаде на Мауро Родригес, който направи 3:3. В 85-ата минута Годой получи втори жълт картон и ЦСКА завърши срещата с десет души.

Камара остава във Формула 1, Цолов получава шанс да поведе в битката за титлата

Рафаел Камара ще завърши сезона във Формула 1 с Хаас. Американският отбор потвърди, че бразилецът ще бъде съотборник на Оливър Беарман в Катар и Абу Даби. Решението на практика изважда Камара от битката за титлата във Формула 2 и дава възможност на Никола Цолов да го изпревари в класирането.

Камара дебютира във Формула 1 пред родна публика в Сао Пауло, след като зае мястото на Естебан Окон. Бразилецът кара и в Лас Вегас, а преди решението на Хаас се обсъждаше възможността да се върне във Формула 2 за последните два кръга. При този вариант втората кола на Хаас можеше да бъде поверена на Рио Хиракава, който участва в състезанието в Мексико.

Цолов влиза в последните два кръга на Формула 2 от второ място в класирането. Българинът изостава със 7 точки от Камара, но има 11 точки аванс пред Алекс Дън и 37 пред Габриеле Мини.