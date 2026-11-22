Най-важното от спорта на 22.11.2026 г.
Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:
Левски се завърна на Герена с 4:1 над Локомотив София и оглави класирането
Левски победи Локомотив София с 4:1 в столичното дерби от 15-ия кръг на Първа лига. „Сините“ поведоха в осмата минута след автогол на Райън Бидунга, а Евертон Бала удвои в 34-ата.
Хуан Переа покачи на 3:0 в 56-ата минута, а Майкон отбеляза четвърти гол за домакините в 83-ата. Калоян Костов оформи крайния резултат с глава четири минути по-късно.
С успеха Левски временно излезе начело с 35 точки - една повече от ЦСКА при равен брой мачове. Локомотив остава последен с 9 точки. „Сините“ гостуват на Марсилия в Лига Европа, а Локомотив приема Славия в следващия си шампионатен мач.
Ботев Пловдив и ЦСКА си размениха шест гола в дерби с обрат и червен картон
Ботев Пловдив и ЦСКА завършиха 3:3 в дербито от 15-ия кръг на Първа лига на стадион „Христо Ботев“. Домакините започнаха по-активно и поведоха в 30-ата минута, когато Самуил Цонов засече подаване на Ехидже Укаки. Шест минути по-късно двамата отново комбинираха и Цонов покачи на 2:0.
След почивката ЦСКА обърна хода на мача. Жан-Филип Гбамен намали с далечен удар в 51-вата минута, а шест минути по-късно Жоел Цварц изравни. В 80-ата Леандро Годой се възползва от неразбирателство в защитата на Ботев и изведе гостите напред.
Ботев обаче възстанови равенството още в следващата атака: Алберто Салидо подаде на Мауро Родригес, който направи 3:3. В 85-ата минута Годой получи втори жълт картон и ЦСКА завърши срещата с десет души.
Камара остава във Формула 1, Цолов получава шанс да поведе в битката за титлата
Рафаел Камара ще завърши сезона във Формула 1 с Хаас. Американският отбор потвърди, че бразилецът ще бъде съотборник на Оливър Беарман в Катар и Абу Даби. Решението на практика изважда Камара от битката за титлата във Формула 2 и дава възможност на Никола Цолов да го изпревари в класирането.
Камара дебютира във Формула 1 пред родна публика в Сао Пауло, след като зае мястото на Естебан Окон. Бразилецът кара и в Лас Вегас, а преди решението на Хаас се обсъждаше възможността да се върне във Формула 2 за последните два кръга. При този вариант втората кола на Хаас можеше да бъде поверена на Рио Хиракава, който участва в състезанието в Мексико.
Цолов влиза в последните два кръга на Формула 2 от второ място в класирането. Българинът изостава със 7 точки от Камара, но има 11 точки аванс пред Алекс Дън и 37 пред Габриеле Мини.
Сдружение „Левски на Левскарите“ отправи серия от остри въпроси към почетния президент на „сините“ Наско Сираков. Организацията публикува пространна декларация, в която настоява за пълна прозрачност около сделката по придобиването на мажоритарния пакет акции на Левски от страна на Атанас Бостанджиев.
Повод за позицията е, че вече са изминали два месеца от встъпването на новото ръководство на „Герена“, а Сираков вече не е мажоритарен собственик на клуба и заема поста почетен президент.
Най-сериозният въпрос, който сдружението поставя, е дали бившият собственик е получил лично 15 милиона евро за акциите на Левски. Това разкри друг бивш собственик на „сините" - Васил Божков.
Алкарас спаси три сетбола срещу Зверев и спечели първата си титла на Финалите на АТП
Карлос Алкарас спечели за първи път заключителния турнир на АТП, след като победи Александър Зверев на финала в Торино в два сета. Испанецът започна силно и с два пробива поведе с 5:2 в първата част, а след това затвори сета на свой сервис. Миналата година той загуби финала от Яник Синер.
Във втория сет Алкарас отново проби първи, но Зверев изравни за 4:4 и двамата стигнаха до тайбрек. Там германецът спечели шест поредни точки и поведе с три сетбола. Алкарас спаси и трите, пропусна първия си мачбол, но при втория приключи двубоя с бекхенд по правата.
Испанецът завърши с 28 печеливши удара срещу 12 за Зверев, както и със седем аса срещу четири. За титлата Алкарас получи 2 412 000 долара от наградния фонд, а финалистът Зверев - 1 206 000 долара.