Сдружение „Левски на Левскарите“ отправи серия от остри въпроси към почетния президент на „сините“ Наско Сираков. Организацията публикува пространна декларация, в която настоява за пълна прозрачност около сделката по придобиването на мажоритарния пакет акции на Левски от страна на Атанас Бостанджиев.

Повод за позицията е, че вече са изминали два месеца от встъпването на новото ръководство на „Герена“, а Сираков вече не е мажоритарен собственик на клуба и заема поста почетен президент.

Най-сериозният въпрос, който сдружението поставя, е дали бившият собственик е получил лично 15 милиона евро за акциите на Левски. Това разкри друг бивш собственик на „сините" - Васил Божков.

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

„Каква сума получихте Вие лично за мажоритарния пакет акции на Левски? Ще излезете ли с името си, за да потвърдите или отречете, че сте взел 15 милиона евро за тях?“, питат от организацията.

От „Левски на Левскарите“ искат да разберат и дали част от евентуално получените средства ще бъде върната в клуба, който според тях е бил спасен благодарение на усилията и финансовата подкрепа на привържениците.

Цялата позиция на сдружението тук: