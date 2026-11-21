Нападател на Левски отново ще се оперира
Това разкри Хулио Веласкес
Нападателят на Левски Мустафа Сангаре отново ще трябва да се оперира. Това разкри треньорът на "сините" Хулио Веласкес.
Малиецът получи пореден проблем в дербито срещу ЦСКА и най-вероятно отпада за мачовете на отбора до края на годината.
"Сангаре е контузен и вероятно ще се стигне до операция, защото трябва да разреши проблема с коляното възможно най-скоро. Със сигурност искам да отлича невероятното му себераздаване. Иска да тренира и да даде всичко от себе си. Почти е невъзможно да продължи, защото прекалено много се възпалява коляното му и трябва да мине през операция", заяви Веласкес на пресконференцията преди домакинството на Локомотив София.
Малиецът е преследван от постоянни контузии през последните месеци. Неговият договор изтича в края на сезона и на този етап не е ясно дали ще бъде подновен.