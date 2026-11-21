Нападателят на Левски Мустафа Сангаре отново ще трябва да се оперира. Това разкри треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

Малиецът получи пореден проблем в дербито срещу ЦСКА и най-вероятно отпада за мачовете на отбора до края на годината.

"Сангаре е контузен и вероятно ще се стигне до операция, защото трябва да разреши проблема с коляното възможно най-скоро. Със сигурност искам да отлича невероятното му себераздаване. Иска да тренира и да даде всичко от себе си. Почти е невъзможно да продължи, защото прекалено много се възпалява коляното му и трябва да мине през операция", заяви Веласкес на пресконференцията преди домакинството на Локомотив София.

Малиецът е преследван от постоянни контузии през последните месеци. Неговият договор изтича в края на сезона и на този етап не е ясно дали ще бъде подновен.