Яник Синер все още няма дата за завръщане на корта. Италианецът не е играл от “Уимбълдън” през юли, а продължаващият дискомфорт в дясното коляно поставя под въпрос участието му на Australian Open.

В края на септември Синер вече тренирал с висока интензивност и се готвел за турнира в Пекин. Дискомфортът в коляното и ограниченото време за адаптация в Китай го накарали да отложи завръщането си. Следващият вариант бил турнирът във Виена, който трябвало да му послужи като подготовка за Мастърса в Париж и Финалите на ATP. Болката обаче се върнала по време на подготовката в Монте Карло.

Екипът на тенисиста потърсил мнение от специалист по травми на коляното в Лион. Препоръката била за два месеца почивка и лечение без операция. В този период Синер претърпял и операция за отстраняване на сливиците, след която загубил тегло, мускулна маса и сила.

“Това е ситуация, която не мога да контролирам, и това не ми харесва”, призна Синер на събитие в Милано. Той обясни, че засега подготовката му включва леки занимания във фитнеса и работа на симулатор.

Междувременно екипът му е провел дистанционна консултация с финландския хирург Ласе Лемпайнен, специалист по мускулни и сухожилни травми на долните крайници. Участието на Синер в Мелбърн остава неясно.