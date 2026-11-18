Синер търси второ мнение в САЩ заради продължаващите болки в колената
Италианецът ще се консултира със специалисти, преди да реши как да продължи лечението си и кога да се върне на корта
Яник Синер планира консултации с американски специалисти заради проблемите си с колената, съобщава Vanity Fair. Бившият номер 1 в света иска да получи допълнително медицинско мнение, преди да вземе окончателно решение за лечението и завръщането си в игра.
Според изданието 25-годишният тенисист е диагностициран със синдром на илиотибиалния тракт. Публикацията свързва състоянието с интензивното натоварване по време на мачове и тренировки през последните сезони.
Петкратният шампион от Големия шлем продължава да изпитва сериозни болки. Консултациите в САЩ трябва да му помогнат да оцени възможностите за възстановяване и да избере следващите стъпки заедно с медицинския си екип.
На този етап няма посочена окончателна дата за завръщането му. Решението ще зависи от допълнителните прегледи и избрания подход към лечението.