Яник Синер планира консултации с американски специалисти заради проблемите си с колената, съобщава Vanity Fair. Бившият номер 1 в света иска да получи допълнително медицинско мнение, преди да вземе окончателно решение за лечението и завръщането си в игра.

Според изданието 25-годишният тенисист е диагностициран със синдром на илиотибиалния тракт. Публикацията свързва състоянието с интензивното натоварване по време на мачове и тренировки през последните сезони.

Петкратният шампион от Големия шлем продължава да изпитва сериозни болки. Консултациите в САЩ трябва да му помогнат да оцени възможностите за възстановяване и да избере следващите стъпки заедно с медицинския си екип.

На този етап няма посочена окончателна дата за завръщането му. Решението ще зависи от допълнителните прегледи и избрания подход към лечението.