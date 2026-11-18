Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов заяви, че при управлението на Румен Радев е намалял институционалният натиск, който според него е съществувал при предишната власт, но не вижда съществени промени в начина на управление на страната. В интервю за Дарик той отправи критики към държавните институции и обяви, че временно прекратява обществената и икономическата си дейност.

"В интерес на истината има по-добро управление. Няма го този брутален натиск, който беше абсолютно незаконен при Борисов и Пеевски, само и само да им се подчинят абсолютно всички", заяви Михайлов.

По думите му гражданите разполагат с повече свобода в сравнение с предходното управление, но това не е довело до необходимите реформи.

"Но като ниво на управление на страната аз не виждам разлика преди и сега между едните и другите", посочи лидерът на "Величие".

Михайлов разкритикува липсата на прозрачност при вземането на решения и заяви, че според него управляващите не предоставят достатъчно ясна информация за действията си.

"Това, което виждаме и при управлението на Радев – сутринта се казва едно, на обед второ, вечерта става трето. И в крайна сметка никой не знае къде и какво се случва", коментира той.

В хода на интервюто Михайлов обяви и решението си да преустанови обществената и икономическата си дейност, докато не бъдат изяснени случаите, които определя като репресии срещу него, семейството му и хора, свързани с проекта "Исторически парк".

Той твърди, че от 2024 г. срещу него и свързани с дейността му лица се упражнява институционален натиск, който възпрепятства работата на бизнеса му. Михайлов отправи обвинения към служители на държавни институции, включително Икономическа полиция във Варна, като свърза проблемите си и с предходен конфликт около изграждането на ветрогенератори в община Ветрино.

Тези твърдения са изложени от Михайлов в интервюто, като не са представени независими потвърждения за всички отправени обвинения.

"Спирам с обществената си дейност до прекратяване на репресиите, защото това трябва да се изясни", заяви той.

Според лидера на "Величие" продължителните проверки и ограничения върху стопанската дейност се отразяват не само на него, но и на инвеститорите в "Исторически парк". Той посочи, че е търсил съдействие от представители на настоящото управление, но не е получил очакваното разрешаване на проблемите.

Михайлов отправи критики и към политическия елит, като заяви, че според него липсата на предвидима институционална среда затруднява частната инициатива и принуждава хората да търсят възможности извън страната.

"Политическият елит иска България без българите", заяви той, обобщавайки оценката си за действията на управляващите.

По отношение на президентските избори Михайлов коментира и подкрепата си за Илияна Йотова на втория тур. Той отхвърли твърденията, че решението му е било резултат от политическа договорка, и заяви, че го е взел въз основа на собствената си преценка за интересите на страната.

Лидерът на "Величие" засегна и публичния спор около Ива Михайлова и твърденията за намеса на ДАНС. Той посочи няколко възможни обяснения за случая, като уточни, че не разполага с достатъчно информация, за да направи категоричен извод.

В заключение Михайлов подчерта, че решението му да прекрати обществената си дейност е свързано с желанието първо да защити собствените си права, семейството си и хората, ангажирани с неговите бизнес проекти. Той не посочи конкретен срок, в който възнамерява да възобнови дейността си.