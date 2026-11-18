Окръжният съд в Пловдив постанови пет години ефективен затвор за 55-годишния Валентин Атанасов, който нападнал със сабя мъж в заведение в Калофер. Заради предходна условна присъда, по време на чийто изпитателен срок е извършено престъплението, той трябва да изтърпи и допълнителни шест месеца лишаване от свобода, съобщава "24 часа".

Инцидентът е станал на 29 юли 2026 г., когато Атанасов посетил местно заведение, за да потърси бившата си приятелка, която работела там. След употреба на алкохол между него, посетителя Любомир Шопов и служители на заведението възникнал скандал.

След разправията 55-годишният мъж се прибрал в дома си, откъдето взел сабя с дължина около 50 сантиметра. Впоследствие се върнал в заведението и нападнал Любомир Шопов, като му нанесъл порезна рана по главата.

Пострадалият бил транспортиран в болница, а нападателят продължил да отправя заплахи към него и след нанесеното нараняване. След подаден сигнал на място пристигнали полицейски служители, които задържали Атанасов.

В хода на съдебното производство подсъдимият признал вината си. Окръжният съд в Пловдив му наложил наказание от пет години лишаване от свобода при първоначален общ режим.

Установено е, че към момента на нападението Атанасов се е намирал в изпитателния срок на предходна условна присъда. Поради това съдът е постановил той да изтърпи и шестмесечното наказание по нея.

Така общият срок на наложените наказания, които мъжът трябва да изтърпи, достига пет години и шест месеца затвор.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.