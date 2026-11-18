Единадесет души, сред които четирима непълнолетни, са задържани при специализирана полицейска операция срещу крайнодясна група в Пловдив, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Според разследващите организацията се е самоопределяла с наименованието "Ку Клукс Клан" и е разпространявала крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет.

Операцията е проведена на 17 ноември от служители на Областната дирекция на МВР и Териториалната дирекция "Национална сигурност" в Пловдив под надзора на прокуратурата.

Сред задържаните са предполагаемият ръководител на организацията и още десет нейни членове. Всички са български граждани, като четирима от тях са непълнолетни.

Действията на правоохранителните органи са предприети след събиране на доказателства в рамките на досъдебно производство и прокурорска преписка в Окръжната прокуратура в Пловдив.

Разследването е за образуване, ръководене и членство в група, която проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза въз основа на раса, произход, етническа принадлежност, цвят на кожата или сексуална ориентация.

В хода на операцията разследващите са извършили претърсвания на общо 14 адреса и два автомобила.

При проверките са открити и иззети нацистки и неонацистки символи, както и текстове с указания за изготвяне на запалителни смеси.

Според информацията на МВР дейността на групата е била насочена към разпространение на крайнодясна идеология и призиви за насилие чрез интернет.

От вътрешното министерство посочват, че в резултат на операцията дейността на организацията е прекратена.

Работата по документирането на случая продължава съгласно указанията на наблюдаващия окръжен прокурор. Към момента не се съобщава какви обвинения са повдигнати на отделните задържани лица.