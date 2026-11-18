Украинският външен министър Андрий Сибига призова Китай и САЩ да окажат натиск върху Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Призивът му идва в навечерието на очакваната тристранна среща между китайския президент Си Дзинпин, американския държавен глава Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в китайския град Шънджън.

„Много е важно чрез тази среща двамата лидери да не създадат у Путин погрешното впечатление, че се връщаме към период на разделение на света на сфери на влияние. Тонът трябва да бъде различен – натиск“, заяви Сибига пред журналисти.

Украинският първи дипломат подчерта също, че никакви решения, засягащи бъдещето и съдбата на страната му, не трябва да бъдат вземани без участието на Киев.