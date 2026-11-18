Украйна настоява Тръмп и Си да окажат натиск върху Путин да прекрати войната
Украинският външен министър предупреди, че никакви договорености за бъдещето на страната не могат да бъдат постигнати без участието на Киев
Украинският външен министър Андрий Сибига призова Китай и САЩ да окажат натиск върху Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.
Призивът му идва в навечерието на очакваната тристранна среща между китайския президент Си Дзинпин, американския държавен глава Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в китайския град Шънджън.
„Много е важно чрез тази среща двамата лидери да не създадат у Путин погрешното впечатление, че се връщаме към период на разделение на света на сфери на влияние. Тонът трябва да бъде различен – натиск“, заяви Сибига пред журналисти.
Украинският първи дипломат подчерта също, че никакви решения, засягащи бъдещето и съдбата на страната му, не трябва да бъдат вземани без участието на Киев.