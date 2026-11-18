Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Дзинпин са обсъдили войната в Украйна по време на разговор в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на ТАСС, цитираща говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

По информация на руската държавна агенция Песков е потвърдил, че украинският конфликт и ситуацията в зоната на т.нар. „специална военна операция“ са били сред темите на разговорите между двамата лидери.

Отделно ТАСС съобщава, че Путин е имал кратък разговор с американския президент Доналд Тръмп по време на официалния прием, организиран от Си Дзинпин.

По-рано Ройтерс съобщи, че Путин и Тръмп са се ръкували преди началото на официалния банкет.

Азиатско-тихоокеанският регион се превърна в център на световната икономика. Това заяви днес руският президент, който говори на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.

"Преди всичко искам да отбележа, че град Шънджън, в който се провежда срещата на върха на АТИС, действително впечатлява. Това е един от най-съвременните и динамични мегаполиси, който съчетава висока степен на урбанизация, комфортна градска среда и иновативна производствена база. Той е сред ключовите центрове за привличане на инвестиции в Азиатско-тихоокеанския регион, олицетворява технологичното, икономическото и социалното преобразяване на Китай, а и на цяла Азия", посочи в началото на обръщението си Путин.

"Спомням си, че през 2012 г., когато Русия за първи път бе домакин на срещата на върха на АТИС, говорихме много за все по-значимата роля на Азиатско-тихоокеанския регион и на развиващите се азиатски страни в световната икономика. Очаквахме тези обективни тенденции да се запазят в бъдеще и дори да се ускорят", посочи руският държавен глава.