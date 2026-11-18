Министерският съвет прие проект на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност, с който се създава националната правна и институционална рамка за въвеждането и използването на европейския портфейл в България. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет.

Новият инструмент ще даде възможност на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за своята самоличност и електронни удостоверения в цифрова среда, обясни министърът, цитиран от БТА.

С цифровия портфейл лесно, бързо, удобно и сигурно ще бъдат използвани редица услуги на държавата без да се налага многократно да се представят документи и удостоверения пред различни институции и доставчици на услуги, добави Василев.

"Това ще доведе и до намаляване на административната тежест, ще се улесни достъпът до електронни, административни, обществени и частни услуги, включително при трансгранично използване в рамките на Европейския съюз. За бизнеса това ще улесни електронната идентификация на клиенти, дистанционното обслужване и обмена на данни", каза министър Василев.

По думите му с приемането на закона България ще изгради необходимите условия за участие в общата европейска система за цифрова самоличност.

"Целта е гражданите да разполагат с удобен, сигурен и безплатен инструмент за управление и удостоверяване на своята цифрова самоличност, който да улеснява ежедневното им взаимодействие с бизнеса, институции и доставчици на услуги. Целта е до края на годината законът да бъде приет и в Народното събрание, за да се спази ангажиментът към Европейската комисия", добави Василев.

Вече има и сайт www.wallet.gov.bg, с информация за самия портфейл - как ще работи и какво ще може да се прави с него. На сайта ще се публикуват всички актуални новини по пускането на техническите мобилни приложения, информира още ресорният министър.