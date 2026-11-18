Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) трябва да бъде свикан спешно заради продължаващите инциденти с търговски кораби в Черно море. Това заяви Ивайло Мирчев, който настоява и за изслушване на премиера в Народното събрание.

По думите му решенията и заявките от предишното заседание на КСНС не са били изпълнени, а ситуацията със сигурността в Черно море продължава да буди сериозни въпроси.

„Нищо от това не се е случило. Трябва да има нов КСНС, за да видим докъде са нещата. На второ място – потъват кораби. Продължават да потъват. Все още никой не знае коя е атакуващата страна и как потъват тези кораби“, заяви Мирчев.

Той отправи критики към премиера Радев заради отказа му да се яви на поисканото от опозицията изслушване в парламента. Според Мирчев министър-председателят преди това е заявил, че няма да се крие от Народното събрание и ще се отзовава винаги, когато бъде повикан.

„Когато го извикахме за нещо наистина важно, за да обясни на изслушване в парламента защо България е единствената страна, която не се включи към декларацията за сигурност на европейските държави, премиерът Радев се крие и предпочита да си прави пиар“, заяви той.

Мирчев обърна внимание и на позицията на турския външен министър относно рисковете за сигурността в Черно море. По думите му турският първи дипломат е предупредил за сериозен проблем със сигурността в региона, който засяга особено България и Румъния.

Според Мирчев Русия обвързва прекратяването на атаките срещу търговски кораби с цялостната архитектура на сигурността в региона.

„Това касае в голяма степен България. Премиерът също не е взимал отношение по това и все още се чудят кои са атакуващите дронове“, посочи той.

В отговор на въпрос дали изявленията на Москва не представляват признание за отговорност за атаките срещу търговски кораби в Черно море, Мирчев уточни, че според него не всички нападения са дело на една и съща страна.

„Тези, които са по българското и румънското крайбрежие, са от Москва, а тези, които са по руското крайбрежие, основно празни танкери, са украински атаки. Това го знаят всички, знае се от разузнаванията, знае се като официална позиция. За съжаление само българските власти не искат да го разберат“, заяви той.

Мирчев разказа и за случай с френски разузнавателен самолет, който по думите му е засякъл три морски дрона. Според него българската страна е била предупредена и е разполагала с около час за реакция, но не е била дадена заповед за неутрализирането им.

„Тези три морски дрона можеха да бъдат потопени, но това не се случи и България не даде такава заповед. Това означава и показва само едно – ние за пореден път се вслушваме, за пореден път прекланяме главичка пред Москва“, коментира Мирчев.