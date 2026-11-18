Повече от 6000 пратки с наркотични вещества са задържани през последните шест месеца в София, Русе и Видин. Около 80% от получателите им са тийнейджъри на 16–17 години. Това заяви заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов в ефира на БНТ.

По думите му разпространението на наркотици все по-често се пренася онлайн, а веществата достигат до младите хора чрез малки куриерски пратки. За откриването им митническите служби използват специализиран софтуер за анализ на риска. Той ежедневно селектира стотици съмнителни пратки, като според Бакалов в повече от половината се откриват наркотични вещества.

Заместник-директорът на агенцията предупреди и за навлизането на нови вещества, които заменят познатите наркотици. Сред най-разпространените той посочи полусинтетичните и синтетичните канабиноиди и катиноните, като определи внушенията за тяхната безвредност като опасна заблуда.

„Тези полусинтетични наркотици са много „по-закачащи“, отколкото познатата марихуана от преди 20 години“, заяви Бакалов. По думите му употребата им води до увеличаване на случаите, при които се търси спешна медицинска помощ.

Той коментира и рисковете, свързани с фентанила и синтетичните опиоиди. Според него опиоидната криза изисква комплексен подход, който обхваща производството, трафика, разпространението и социалните последици.

Бакалов посочи, че моделът в България и Европа се различава от този в Съединените щати, като производството все по-често се осъществява в европейски държави. По думите му има обосновано предположение за съществуването на още лаборатории за фентанил у нас.

Той настоя за общи превантивни действия и координация между институциите.

„Няма нищо по-важно от това абсолютно всички институции да са обединени в тази кампания, защото тук става въпрос за защита живота на децата“, подчерта Бакалов.

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ представи и данни за противодействието на цигарената контрабанда. За последните близо 11 месеца по границите са задържани близо 100 милиона нелегални цигари. Само през октомври митническите служители са спрели шест камиона с контрабандни цигари.