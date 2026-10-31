Девет задържани при акция срещу наркотиците в София: Сред тях има и деца

Девет души, сред които и непълнолетни, са задържани при поредица от полицейски акции срещу разпространението на наркотици в София. При операциите служителите на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са иззели 61 грама марихуана, 22 грама кокаин, 18 грама MDMA, 9 грама амфетамин и 6 грама метамфетамин, както и таблетки и други вещества.

Полицейските действия са проведени на различни дати през октомври и са обхванали няколко района на столицата. Сред задържаните има както лица, заподозрени в разпространение на наркотици, така и предполагаеми купувачи.

На 26 октомври криминалисти от сектор "Наркотици" към СДВР задържали двама непълнолетни и 27-годишен мъж по време на операция срещу наркоразпространението. Според полицията мъжът е заподозрян като дилър, а непълнолетните – като купувачи.

При последвалите процесуално-следствени действия на адреса на 27-годишния са открити и иззети електронна везна, кристалообразно вещество и цигара със суха тревиста маса.

Два дни по-късно, на 28 октомври, служители на сектор "Наркотици" задържали двама мъже на 36 и 30 години във входа на жилищен блок след получена оперативна информация.

В близост до тях е намерена торбичка с множество хапчета, прахообразно и кристалообразно вещество, както и електронна везна.

При последвалото претърсване на адреса на 36-годишния мъж полицаите открили допълнителни количества вещества, разпределени в различни пликчета.

Експертната справка установила 15 грама канабис, 13 грама MDMA, 3 грама метамфетамин и 22 грама кокаин. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.

По-късно същия ден полицията извършила претърсване и обиск в столичния квартал "Младост 3".

При проверката у 27-годишен мъж били намерени мобилен телефон и 850 евро в брой. При претърсване на жилището, на чийто адрес е регистриран, служителите на реда открили цигара с растителна маса, пластмасова кутия с твърди кристали, електронна везна, свивка с прахообразно вещество и свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

На 29 октомври служители на Трето районно управление задържали още двама души на 19 и 25 години при предполагаема покупко-продажба на наркотици в жилищния комплекс "Света Троица".

При обиск у единия от мъжете е намерен голям плик с растителна маса. Последвало претърсване на лек автомобил, при което полицаите открили шест плика с бяло вещество на бучки, три плика с множество таблетки и 11 плика с растителна маса под формата на съцветия.

В мъжа и автомобила е намерена и парична сума в общ размер на 340 евро.

Според експертната справка иззетите вещества са 46 грама канабис, 5 грама MDMA, 9 грама амфетамин и 3 грама метамфетамин.

Същия ден служители на Второ районно управление извършили проверка и в село Локорско, където установили трима мъже, единият от които непълнолетен.

По време на проверката един от тях изхвърлил пликче с растителна маса, а у друг били открити още три пакетчета с подобно съдържание.

При последвала проверка на паркиран наблизо автомобил, за който се предполага, че е използван за съхранение на наркотици, полицаите намерили куфар за инструменти с четири електронни везни, множество празни полиетиленови пликчета, растителна маса и пакетчета с бяло прахообразно вещество.

По случая е образувано досъдебно производство по член 354а, алинея 1 от Наказателния кодекс.

След докладване на материалите в Софийската градска прокуратура на 20-годишен мъж е повдигнато обвинение и е постановено задържането му за срок до 72 часа.

Полицейските действия са част от продължаващите усилия на СДВР за противодействие на разпространението на наркотични вещества в столицата.