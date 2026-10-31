"Видяхме живота си на лента": Шофьор на автобус спаси 40 души край Мездра

Около 40 пътници се разминаха с тежка трагедия при катастрофа между автобус и товарен автомобил на пътя Ботевград - Мездра. Благодарение на бързата реакция на автобусния шофьор е избегнат челен сблъсък с ТИР, навлязъл в насрещното движение при изпреварване, съобщава bTV.

Автобусът е потеглил от Централната автогара в София с около час закъснение. Малко след навлизането в участъка между Ботевград и Мездра пътниците са се оказали в опасна ситуация. В района е имало гъста мъгла, дъжд и ограничена видимост, а скоростта на движение е била ограничена до 40 км/ч.

По информацията за инцидента товарен автомобил е предприел изпреварване на друг камион и се е появил внезапно в лентата на автобуса.

Шофьорът на пътническото превозно средство е реагирал незабавно, като е насочил автобуса максимално вдясно, към предпазната мантинела. Маневрата е предотвратила директен челен удар, но двете превозни средства са се сблъскали странично.

При катастрофата са нанесени сериозни материални щети по автобуса и крайпътната мантинела. Въпреки опасната ситуация няма данни за сериозно пострадали пътници.

Един от пътуващите, който е седял на втория ред, разказва за преживяното пред bTV.

"В 20:55 ч. видяхме живота си на лента. Седях на втория ред и имаше някаква бегла видимост въпреки дъжда и мъглата. Изведнъж времето сякаш се забави и станахме свидетели на нещо ужасяващо“, споделя той.

По думите му пътниците внезапно забелязали ярките светлини на приближаващия камион, който изпреварвал друго тежкотоварно превозно средство.

"Настъпи паника, пътниците започнаха да крещят. Ударът изглеждаше неизбежен“, разказва очевидецът.

Той описва реакцията на автобусния шофьор като решаваща за предотвратяването на много по-тежки последици.

"Нашият шофьор направи чудо. Все още не мога да асимилирам как точно реагира, но този рязък завой към мантинелата спаси около 40 човешки живота“, казва пътникът.

"Чувството е странно, сякаш живеем втори живот благодарение на Бог и на шофьора ни“, допълва той.

Към момента няма официално представени заключения за причините за катастрофата. Твърденията за неправилното изпреварване и скоростта на товарния автомобил са част от първоначалната информация и разказа на очевидец.

Пътната обстановка в района на Ботевград и Мездра остава усложнена заради гъсти мъгли на места и мокра настилка. От Пътна полиция призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват ограниченията и да съобразяват скоростта си с видимостта и условията на пътя.