Новини
Търси
Подкаст
Общество

"Видяхме живота си на лента": Шофьор на автобус спаси 40 души край Мездра

"Видяхме живота си на лента": Шофьор на автобус спаси 40 души край Мездра
БТА

При гъста мъгла и мокър път автобусът се сблъскал странично с изпреварващ ТИР, но няма сериозно пострадали пътници

Около 40 пътници се разминаха с тежка трагедия при катастрофа между автобус и товарен автомобил на пътя Ботевград - Мездра. Благодарение на бързата реакция на автобусния шофьор е избегнат челен сблъсък с ТИР, навлязъл в насрещното движение при изпреварване, съобщава bTV.

Автобусът е потеглил от Централната автогара в София с около час закъснение. Малко след навлизането в участъка между Ботевград и Мездра пътниците са се оказали в опасна ситуация. В района е имало гъста мъгла, дъжд и ограничена видимост, а скоростта на движение е била ограничена до 40 км/ч.

По информацията за инцидента товарен автомобил е предприел изпреварване на друг камион и се е появил внезапно в лентата на автобуса.

Шофьорът на пътническото превозно средство е реагирал незабавно, като е насочил автобуса максимално вдясно, към предпазната мантинела. Маневрата е предотвратила директен челен удар, но двете превозни средства са се сблъскали странично.

При катастрофата са нанесени сериозни материални щети по автобуса и крайпътната мантинела. Въпреки опасната ситуация няма данни за сериозно пострадали пътници.

Един от пътуващите, който е седял на втория ред, разказва за преживяното пред bTV.

"В 20:55 ч. видяхме живота си на лента. Седях на втория ред и имаше някаква бегла видимост въпреки дъжда и мъглата. Изведнъж времето сякаш се забави и станахме свидетели на нещо ужасяващо“, споделя той.

По думите му пътниците внезапно забелязали ярките светлини на приближаващия камион, който изпреварвал друго тежкотоварно превозно средство.

"Настъпи паника, пътниците започнаха да крещят. Ударът изглеждаше неизбежен“, разказва очевидецът.

Той описва реакцията на автобусния шофьор като решаваща за предотвратяването на много по-тежки последици.

"Нашият шофьор направи чудо. Все още не мога да асимилирам как точно реагира, но този рязък завой към мантинелата спаси около 40 човешки живота“, казва пътникът.

"Чувството е странно, сякаш живеем втори живот благодарение на Бог и на шофьора ни“, допълва той.

Към момента няма официално представени заключения за причините за катастрофата. Твърденията за неправилното изпреварване и скоростта на товарния автомобил са част от първоначалната информация и разказа на очевидец.

Пътната обстановка в района на Ботевград и Мездра остава усложнена заради гъсти мъгли на места и мокра настилка. От Пътна полиция призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват ограниченията и да съобразяват скоростта си с видимостта и условията на пътя.

Още по темата

24 души са ранени при катастрофи за денонощие, 411 са загинали от началото на годината

24 души са ранени при катастрофи за денонощие, 411 са загинали от началото на годината

Прокуратурата обжалва домашния арест на Никола Бургазлиев за катастрофата в Слънчев бряг

Прокуратурата обжалва домашния арест на Никола Бургазлиев за катастрофата в Слънчев бряг

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

Водещи

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

  • Преди 3 минути
35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

  • Преди 4 минути
Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

  • Преди 9 минути
Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

  • Преди 13 минути
Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

  • Преди 19 минути
Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

  • Преди 23 минути
Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

  • Преди 34 минути
Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

  • Преди 37 минути
След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

  • Преди 50 минути
Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

  • Преди 1 час
Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

  • Преди 1 час
МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

  • Преди 1 час
"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

  • Преди 1 час
Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

  • Преди 2 часа