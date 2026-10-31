ЦСКА договори впечатляващ трансфер

ЦСКА е уредил привличането на капитана на националния отбор на България Кирил Десподов, твърди "Мач Телеграф". Крилото, което носи червената фланелка от 2016 до 2018 година, ще дойде лятото, когато договорът му с ПАОК изтича, като свободен агент.

Информацията гласи, че офанзивният футболист вече се е договорил с шефовете на "армейците" за трансфера.

Десподов се разбрал да подпише на огромна заплата, която ще го направи един от най-скъпоплатените футболисти в отбора.

ЦСКА и Кирил Десподов ще подпишат предварителен договор в началото на януари, като е възможно крилото да премине на "Армията" още тогава, ако "червените" се договорят с ПАОК.

От известно време капитанът на националния отбор е преследван от контузии, но се очаква съвсем скоро да се завърне в игра.