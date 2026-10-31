ЦСКА пусна ограничено количество билети за откриването на "Армията"

ЦСКА обяви, че пуска в продажба допълнителен брой ограничено количество билети за притежателите на фен карти за всички сектори за мача срещу Славия, с който ще бъде открит новият стадион "Българска армия". Срещата е тази вечер от 19.30 часа.

"Армейци,

Големият ден настъпи!

Завръщаме се там, където ни е мястото – в историческия ни дом „Българска армия“!

През последните дни положихме непрестанни усилия, за да отстраним всички технически проблеми, свързани с изцяло новия портал на ЦСКА за продажба на билети – актив, който дългосрочно ще донесе изключителни ползи за всички наши привърженици.

Успяхме да се справим и с не малкото опити за злоупотреби и заобикаляне на правилата – благодарение на това осигурим допълнителен, макар и ограничен, брой билети за всеки от секторите на „Армията“ за днешния двубой срещу Славия.

Те ще са налични на tickets.cska.bg след 9:45 ч. днес за всички притежатели на фен карти на ЦСКА.

Ще се видим на стадиона!

Напред, червените!, написаха от клуба в социалните мрежи.