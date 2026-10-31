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ЦСКА пусна ограничено количество билети за откриването на "Армията"

ЦСКА пусна ограничено количество билети за откриването на "Армията"
Таралеж

Пропуските са налични само за притежателите на фен карти

ЦСКА обяви, че пуска в продажба допълнителен брой ограничено количество билети за притежателите на фен карти за всички сектори за мача срещу Славия, с който ще бъде открит новият стадион "Българска армия". Срещата е тази вечер от 19.30 часа.

"Армейци,

Големият ден настъпи! 

 Завръщаме се там, където ни е мястото – в историческия ни дом „Българска армия“!

През последните дни положихме непрестанни усилия, за да отстраним всички технически проблеми, свързани с изцяло новия портал на ЦСКА за продажба на билети – актив, който дългосрочно ще донесе изключителни ползи за всички наши привърженици. 

Успяхме да се справим и с не малкото опити за злоупотреби и заобикаляне на правилата – благодарение на това осигурим допълнителен, макар и ограничен, брой билети за всеки от секторите на „Армията“ за днешния двубой срещу Славия.

Те ще са налични на tickets.cska.bg след 9:45 ч. днес за всички притежатели на фен карти на ЦСКА.

Ще се видим на стадиона! 

Напред, червените!, написаха от клуба в социалните мрежи.

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