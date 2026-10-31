Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Янис Адетокумбо с трипъл-дабъл за победа на Маями

Янис Адетокумбо с трипъл-дабъл за победа на Маями
AP/БТА

ЛеБрон Джеймс с ключов принос за успеха на Филаделфия над шампиона Ню Йорк

ЛеБрон Джеймс вкара ключов кош в края на мача и завърши с 20 точки при победата на Филаделфия над гостуващия шампион Ню Йорк Никс с 98:93 в мач от Националната баскетболна асоциация. Тимът на Филаделфия бе без Джейлън Браун, който имаше контузия на коляното, но това даде възможност на Анферни Саймънс да блесне с 21 точки. Най-резултатен за победителите беше Тайръз Макси с 27, докато Ви Джей Еджкъмб завърши с 13 и ключова тройка. Филаделфия спечели пет от първите си шест мача за сезона. Ню Йорк пък вече допусна четири загуби от шест срещи, сред които и две от Филаделфия. Джейлън Брънсън завърши с 28 точки, докато Карл-Антъни Таунс записа 22 и 12 борби. Минута и половина преди края на мача Никс поведе с 90:89 след тройка на Брънсън, но в края направи решаващи пропуски. 

Стеф Къри отбеляза 31 точки, а Голдън Стейт се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 112:95 в Сан Франциско. Къри реализира осем от своите 14 опита за стрелба от зоната на три точки, а тимът му навакса пасив от 25 точки. Брендън Поджиемски завърши с 21 точки, а Де'Антъни Мелтън - с 16. Лука Дончич вкара 21 за Лейкърс още в първата четвърт и общо завърши с 37, както и със седем борби и пет асистенции. Остин Рийвс добави 21 точки за "езерняците". 

Кайри Ървинг и Купър Флаг общо отбелязаха 68 точки за Далас Маверикс, който навакса 11 точки изоставане на почивката, за да победи Хюстън със 116:111. Ървинг завърши с 35, а Флаг добави 33, като спечели и девет борби. тандемът вкара 27 само в четвъртата част на мача. Джабари Смит Джуниър вкара тройка в края, за да върна интригата, но Даниел Гафорд веднага реализира два фаула за Далас. Кевин Дюрант бе лидерът на Хюстън с 28 точки. 

Пейтън Причард вкара рекордните си за сезона 30 точки, влизайки като резерва, Джейсън Тейтъм добави 26, седем борби и седем асисетнции за Бостън, който победи Чикаго със 125:111. Пол Джордж завърши с 18 точки, шест борби и осем аситенции за Селтикс, които водеха с 32 точки във втората четвърт. Кейлъб Уилсън поведе Чикаго с 23 точки, включително и шест тройки. Норман Пауъл добави 16 точки, а Матас Бузелис - 14. 

Резервата Роналд Холанд II блестя на игрището с 12 точки в третата част от общо своите 18 за Детройт, който победи Бруклин със 119:94. Кейд Сънингам бе най-резултатен с 20 точки за "буталата", които записаха втора поредна победа. Дънкън Робинсън добави 17 точки. Мориц Вагнер завърши с 16 за Бруклин, който има пет загуби от началото. 

Антъни Дейвис вкара 25 точки и спечели 13 борби при успеха на Вашингтон срещу гостуващия Шарлът с 95:79. Трей Йънг завърши с 21 точки, а номер 1 в драфта за 2026 Ей Джей Дибанца се отчете със 17 точки за победата. Брендън Милър вкара 19 за Шарлът. 

Дезмънд Бейн отбеляза 28 точки, а Франц Вагнер завърши с 26 и 11 асистенции, за да изведат Орландо до успеха над Торонто със 121:114. Уендъл Картър Джуниър записа 20 точки и седем борби, докато Антъни Блек приключи със 17 точки и 10 асистенции за "магьосниците". Скоти Барнс бе лидер на Торонто с 41 точки, Имануел Куикли добави 17.

ЛаМело Бол отбеляза 24 и даде седем асистенции за Минесота, който се наложи като домакин срещу Лос Анджелис Клипърс със 127:101. Джейдън Макданиелс завърши с 23 точки, а Боунс Хайланд добави 19 от пейката. Дариус Гарланд бе най-резултатен за Клипърс с 24 точки, като тимът допусна четвърта поредна загуба. 

Янис Адетокумбо записа трипъл-дабъл - 31 точки, 17 борби и 10 асистенции за победата на Маями над Индиана със 145:125. Бам Адебайо добави 27 точки и девет борби, докато Клей Томпсън помогна с 25. Куентън Джаксън поведе Индиана с 24 точки от пейката, а Андрю Нембхард вкара 22 и направи девет асистенции. 

Джамал Мъри реализира 39 точки, като направи седем тройки, Крисчън Браун завърши с 29 точки и също седем тройки за Денвър, който победи Финикс със 127:120. Никола Йокич записа 18 точки и 10 асистенции. Майлс Бриджис вкара 24 точки и грабна 10 борби, докато Девин Букър добави 20 точки за "слънцата". 

Още по темата

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

Маями Хийт записа най-слабия си старт в НБА от 19 години

Маями Хийт записа най-слабия си старт в НБА от 19 години

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Халф се завърна в групата на Левски, двама защитници аут

Халф се завърна в групата на Левски, двама защитници аут

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Водещи

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

  • Преди 5 минути
35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

  • Преди 5 минути
Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

  • Преди 11 минути
Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

  • Преди 14 минути
Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

  • Преди 20 минути
Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

  • Преди 24 минути
Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

  • Преди 36 минути
Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

  • Преди 38 минути
След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

  • Преди 51 минути
Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

  • Преди 1 час
Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

  • Преди 1 час
МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

  • Преди 1 час
"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

  • Преди 1 час
Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

  • Преди 2 часа