Хари Кейн победил Мбапе за "Златната топка" с минимална разлика

Звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн е спечелил "Златната топка" за 2026 година с минимална преднина пред втория Килиан Мбапе, съобщиха организаторите в петък след публикуването на резултатите от гласуването.

Англичанинът спечели приза в понеделник на бляскава церемония в Лондон. Нападателят завърши с 1 055 точки, а Мбапе – с 1 027. Испанското крило на Барселона Ламин Ямал се класира трети с 881 точки, докато Родри (726 точки) и Лионел Меси (612 точки) заеха четвърто и пето място.

Всяка от първите 100 държави в световната ранглиста на ФИФА имаше право на един глас, подаден от журналист.