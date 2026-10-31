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МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици
БТА

Българските граждани се призовават да избягват централните райони и местата с масови струпвания на хора

Министерството на външните работи (МВнР) отправи предупреждение към българските граждани, които се намират във Валенсия и Барселона, заради планирани протестни действия днес, 31 октомври.

От Ситуационния център на МВнР призовават сънародниците ни да избягват районите на демонстрациите и да спазват указанията на местните власти.

Протестите са свързани с движението Blocus, като според предупреждението има риск от ескалация, насилие, вандализъм и нападения срещу търговски обекти.

Във Валенсия протестиращите се очаква да се съберат между 17:30 и 18:00 часа на улица Xàtiva. Възможни са струпвания на хора и по улица Colón. Местните власти предвиждат засилено полицейско присъствие.

В Барселона са планирани демонстрации, които според съобщението не са разрешени по установения ред. Първите събирания се очакват от 17:00 часа при Триумфалната арка и на площад "Каталуня".

От 20:00 часа е предвиден протест пред сградата "Ла Педрера" на булевард Passeig de Gràcia 92, като участниците могат да се придвижат към централните търговски улици до полунощ.

От българското външно министерство препоръчват повишено внимание при придвижване в централните части на двата града и стриктно спазване на инструкциите на местната полиция.

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